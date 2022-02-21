لبنان

الحاج حسن: قانون المنافسة إنجاز إصلاحي لصالح الاقتصاد الوطني

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:52
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اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "إقرار قانون المنافسة إنجاز إصلاحي كبير لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح المستهلكين"، وقال في تصريح: "قانون المنافسة قد مر، وتم القبول بطرح النائب سمير الجسر المتعلق بالمادة 5".
 
وأضاف: "في الجلسة من كان يدافع عن التغول والوكالات الحصرية، والمسؤولية ستبقى أمام الشعب خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 5 و9، والكتلة ستتابع هذا القانون للوصول الى ما يمنع الاحتكار". 
 
ورأى أن "من يحمي الوكالات الحصرية عليه أن يتذكر 6 ملايين لبناني يعانون من الأسعار والاحتكارات". 
 
وختم معتبرا أن "قانون المنافسة هو قانون إصلاحي بامتياز لصالح الإقتصاد اللبناني الذي لطالما تحكمت فيه الامتيازات والاحتكارات والمافيات المحمية".
 
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