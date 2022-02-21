الحاج حسن: قانون المنافسة إنجاز إصلاحي لصالح الاقتصاد الوطني

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "إقرار قانون المنافسة إنجاز إصلاحي كبير لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح المستهلكين"، وقال في تصريح: "قانون المنافسة قد مر، وتم القبول بطرح النائب سمير الجسر المتعلق بالمادة 5".وأضاف: "في الجلسة من كان يدافع عن التغول والوكالات الحصرية، والمسؤولية ستبقى أمام الشعب خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 5 و9، والكتلة ستتابع هذا القانون للوصول الى ما يمنع الاحتكار".ورأى أن "من يحمي الوكالات الحصرية عليه أن يتذكر 6 ملايين لبناني يعانون من الأسعار والاحتكارات".وختم معتبرا أن "قانون المنافسة هو قانون إصلاحي بامتياز لصالح الإقتصاد اللبناني الذي لطالما تحكمت فيه الامتيازات والاحتكارات والمافيات المحمية".