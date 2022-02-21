مجهولون يسرقون مجمّع الإمام الأوزاعي في صيدا

أقدم مجهولون على سرقة مجمع الإمام الأوزاعي في مدينة صيدا، إذ تمكنوا من الاستيلاء على أنابيب خاصة بالمياه تغذي المجمّع والمستشفى التركي.

كذلك، فقد تمت سرقة أجهزة كمبيوتر من غرفة الإدارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.