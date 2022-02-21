16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مجهولون يسرقون مجمّع الإمام الأوزاعي في صيدا
Lebanon 24
21-02-2022
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون على سرقة مجمع الإمام الأوزاعي في مدينة صيدا، إذ تمكنوا من الاستيلاء على أنابيب خاصة بالمياه تغذي المجمّع والمستشفى التركي.
كذلك، فقد تمت سرقة أجهزة كمبيوتر من غرفة الإدارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
مواضيع ذات صلة
نوعٌ جديد من السرقة في لبنان.. إليكم ما يحصل في الشّمال (صور)
Lebanon 24
نوعٌ جديد من السرقة في لبنان.. إليكم ما يحصل في الشّمال (صور)
21/02/2022 21:11:23
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة بـ"الدولار" في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
سرقة بـ"الدولار" في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟
21/02/2022 21:11:23
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
21/02/2022 21:11:23
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. صورة توثق سرقة من نوع جديد!
Lebanon 24
في لبنان.. صورة توثق سرقة من نوع جديد!
21/02/2022 21:11:23
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سرقة
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
02:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
23:10 | 2022-02-20
20/02/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
00:11 | 2022-02-21
21/02/2022 12:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
06:00 | 2022-02-21
21/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2022-02-21
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
13:31 | 2022-02-21
خبرٌ عن الخُبز.. هل سينخفضُ سعر الرّبطة قريباً؟
13:59 | 2022-02-21
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق
13:46 | 2022-02-21
ضررٌ يطالُ السيارات في صيدا.. صورٌ تكشف الأمر
12:57 | 2022-02-21
"سيناريوهات غريبة".. بيانٌ من "الإشتراكي" بشأن الانتخابات
12:51 | 2022-02-21
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
فيديو
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact