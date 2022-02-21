19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3101 إصابة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1049274.

كما وسجل لبنان 19 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9989.