16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
21-02-2022
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3101 إصابة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1049274.
كما وسجل لبنان 19 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9989.
مواضيع ذات صلة
تراجع في عداد كورونا لبنان.. اليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
تراجع في عداد كورونا لبنان.. اليكم آخر الأرقام
21/02/2022 21:11:30
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف دعارة يكشف فضيحة في لبنان.. هذا ما شهدته الفنادق وسط "كورونا"
Lebanon 24
ملف دعارة يكشف فضيحة في لبنان.. هذا ما شهدته الفنادق وسط "كورونا"
21/02/2022 21:11:30
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" تطفئ شمعتها الثانية لبنانياً.. هكذا تعايشنا مع الوباء
Lebanon 24
"كورونا" تطفئ شمعتها الثانية لبنانياً.. هكذا تعايشنا مع الوباء
21/02/2022 21:11:30
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟
Lebanon 24
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟
21/02/2022 21:11:30
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
02:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
23:10 | 2022-02-20
20/02/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
Lebanon 24
بعد الطقس الربيعي.. الشتاء عائد وبقوة: عواصف ومنخفضات قطبية في هذه التواريخ
00:11 | 2022-02-21
21/02/2022 12:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
Lebanon 24
إسرائيل تهدد بـ"الهجوم بقوة".. الحرب ضدّ لبنان "واردة"؟!
06:00 | 2022-02-21
21/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2022-02-21
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
13:31 | 2022-02-21
خبرٌ عن الخُبز.. هل سينخفضُ سعر الرّبطة قريباً؟
13:59 | 2022-02-21
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق
13:46 | 2022-02-21
ضررٌ يطالُ السيارات في صيدا.. صورٌ تكشف الأمر
12:57 | 2022-02-21
"سيناريوهات غريبة".. بيانٌ من "الإشتراكي" بشأن الانتخابات
12:51 | 2022-02-21
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
فيديو
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 21:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact