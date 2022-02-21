لبنان

الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 12:18
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وسط ازدياد تكاليف الاستشفاء في المستشفيات، لم تسلم الفحوصات الطبية البسيطة التي تُجرى في الصيدليات من تأثير سعر الدولار. 
وكما هو معلومٌ، فإنّ الكثيرين من مرضى السّكري يذهبون إلى الصيدليات لإجراء فحصٍ سريع، والمفاجأة أن تكلفته باتت بنحو 45 ألف ليرة في بعض الصيدليات، وربما أكثر  في صيدليات أخرى. 
يذكر أن هذا الفحص لم يكن يكلف المواطن أكثر من 2000 ليرة. أما اليوم، فإن السبب وراء تلك "القفزة" الكبيرة في سعر هذا الفحص البسيط هو أن قيمة "الريشة" المستخدمة فيه قد ارتفعت، وقد أصبح سعر العلبة منها تناهز الـ270 ألف ليرة لبنانية تقريباً.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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