لبنان

الراعي استقبل بهاء الحريري بمقرّ اقامته في روما.. هذا ما تطرّق إليه البحث

Lebanon 24
21-02-2022 | 12:31
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في مقر اقامته في المعهد الماروني في روما، بهاء رفيق الحريري.
 
وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لبكركي، انه "كان هناك عرض للاوضاع في لبنان خصوصاً في ظل التدهور الحاصل وغياب الحلول الفعلية واتساع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
 
ووفقاً للبيان، فقد "كان هناك تأكيد على ضرورة صون الدستور اللبناني والاحتكام اليه في الحياة السياسية والوطنية، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشكل ديمقراطي وحر".
 
وأضاف: "كذلك، كان هناك توافق على وجوب احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة فضلاً عن تعزيز علاقات لبنان بكافة الدول الصديقة، ولاسيما العربية منها وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية الى جانب الحرص على حسن العلاقة بدول الخليج التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه".
 
وتطرق البحث الى اهمية اعلان حياد لبنان الذي هو من طبيعة كيانه وهويته وقيام شراكة حقيقية اسلامية - مسيحية، تعيد لبنان الى دوره الريادي في الحوار والاخوة والانفتاح.
 
 
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