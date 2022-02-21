"سيناريوهات غريبة".. بيانٌ من "الإشتراكي" بشأن الانتخابات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:



"تكثُر الأخبار والمنشورات والتحليلات التي تتناول ملف الانتخابات النيابية والترشيحات وما يتعلق بها، وبعضها ينقل سيناريوهات غريبة وينسُب لرئيس الحزب وليد جنبلاط كلاماً غير صحيح على الإطلاق. يهمّ مفوضية الإعلام أن تؤكد ضرورة عدم الأخذ إلا بما يصدر بشكل رسمي عن الحزب ومسؤوليه المعنيين بالملف الانتخابي".