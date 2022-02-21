لبنان

خبرٌ عن الخُبز.. هل سينخفضُ سعر الرّبطة قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2022 | 13:31
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قالت مصادر في قطاع الأفران لـ"لبنان24" إن "ما يتم ترويجه مؤخراً عن إمكانية تخفيض سعر الخبز خلال الأيام القليلة المقبلة ليس دقيقاً". 

وأضافت: "الأسعار ستبقى على حالها في الوقت الرّاهن إلى حين إصدار وزارة الاقتصاد تسعيرة جديدة تتناسب مع واقع سعر المازوت والمواد الأوليّة". 

وأوضحت المصادر أن "القمح متوافرٌ في المطاحن"، مشيرة إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة تشير إلى إمكانية دعم القمح أو المازوت من قبل الدولة رغم المطالبة الحثيثة بذلك". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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