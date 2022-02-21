خبرٌ عن الخُبز.. هل سينخفضُ سعر الرّبطة قريباً؟

قالت مصادر في قطاع الأفران لـ"لبنان24" إن " ما يتم ترويجه مؤخراً عن إمكانية تخفيض سعر الخبز خلال الأيام القليلة المقبلة ليس دقيقاً".



وأضافت: "الأسعار ستبقى على حالها في الوقت الرّاهن إلى حين إصدار وزارة الاقتصاد تسعيرة جديدة تتناسب مع واقع سعر المازوت والمواد الأوليّة".