وزير الخارجية: إنهاء "حزب الله" ليس من ضمن قدراتنا

أكّد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، أنّ "دور وزير الخارجية في قضية ترسيم الحدود البحرية يقف على التنسيق في حين أن القرار يقع عند الرؤساء الثلاثة"، مشدداً على أنه "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، كشف بو حبيب عن عرضٍ شفهي وصل من الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بموضوع الترسيم لكنه لا يستطيع الافصاح عنه.



