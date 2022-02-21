لبنان

وزير الخارجية: إنهاء "حزب الله" ليس من ضمن قدراتنا

Lebanon 24
21-02-2022 | 16:07
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أكّد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، أنّ "دور وزير الخارجية في قضية ترسيم الحدود البحرية يقف على التنسيق في حين أن القرار يقع عند الرؤساء الثلاثة"، مشدداً على أنه "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23".
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، كشف بو حبيب عن عرضٍ شفهي وصل من الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بموضوع الترسيم لكنه لا يستطيع الافصاح عنه.

وفي ما خص الورقة الكويتية، قال بو حبيب إنّ "حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية"، وأردف: "أبدينا استعدادنا للمشاركة ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1701".

مع هذا، فقد أوضح بو حبيب أنّ "الكويتيين أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة"، مؤكداً أن "الرد كان شاملاً وقارب جميع النقاط"، وقال: "لبنان في رده تجاوب مع طلب الكويتيين بوضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون ولبنان".  

إلى ذلك، اعتبر بو حبيب أنّ "انهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا"، وأضاف: "هذا الأمر يُسبب حرب أهلية واللبنانيون لا يريدون الحرب".

ولفت وزير الخارجية إلى أنّ "لبنان سيترأس مجلس وزراء الخارجية العرب بجلسته المقبلة ونسعى لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي".
 

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