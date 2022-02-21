لبنان

ملف بأيدي أمينة

Lebanon 24
21-02-2022 | 17:21
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كشف وزير خدماتي أن ملف وزارته بات بأيدٍ أمينة لجهة المتابعة اليومية مع سفيرة دولة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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