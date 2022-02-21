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لبنان
صدام تجاري نيابي
Lebanon 24
21-02-2022
|
17:00
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راعى نص قانون المنافسة هواجس أصحاب الوكالات، لجهة الحؤول دون التوجه إلى صدام تجاري - نيابي - سياسي في البلد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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