لبنان

صدام تجاري نيابي

Lebanon 24
21-02-2022 | 17:00
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راعى نص قانون المنافسة هواجس أصحاب الوكالات، لجهة الحؤول دون التوجه إلى صدام تجاري - نيابي - سياسي في البلد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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وكالات

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