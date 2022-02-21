لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً

Lebanon 24
21-02-2022 | 18:00
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا".
وقالت أن "لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الإطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا".
وتردّد أن "هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة".
وقد أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام". 
ورأت أن "هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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