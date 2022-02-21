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لبنان
ملف ترسيم الحدود دخل "بازار التفاوض" وباسيل أبلغ هوكشتاين تسهيل مهمته
Lebanon 24
21-02-2022
|
22:14
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كتبت" نداء الوطن": أدخل العهد وتياره ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في "بازار" التفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات عن جبران باسيل، حتى "حزب الله" لم تعد خافية مساهمته بشكل أو بآخر في رعاية هذا "البازار"، بالحد الأدنى من باب "التطنيش"، وبالحد الأقصى من زاوية تشكيل "الحزب" ظهير دعم لتغطية التراجع العوني عن الخط 29 إلى الخط 23 في حدود لبنان البحرية الجنوبية، وهو ما تجسّد بالرسالة التي نقلها المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل إلى الرئيس ميشال عون لطمأنته إلى وقوف الحزب خلف موقف الدولة في مسار الترسيم "أيا كان هذا الموقف"، ما يعني عملياً الموافقة على الالتزام العوني أمام الوسيط الأميركي بحدود الخط 23.ولم يعد سراً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" أخذ على عاتقه خلال لقائه الأخير مع الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين "تسهيل مهمته في تأمين تراجع لبنان عن سقف التمسك بالخط 29"، وبالفعل هكذا كان مع تبدّل الموقف الرئاسي من متمسك بحق لبنان في المطالبة بهذا الخط في نصّ الرسالة التي أوعز عون لوزير الخارجية بإرسالها إلى الأمم المتحدة عشية زيارة هوكشتاين، إلى موقف ملتزم بالخط 23 مع وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت... وأمام ما بدا من تبدل فاقع في المواقف، توالت التعليقات وآثر رئيس الجمهورية في المقابل التزام التكتم وعدم البوح أمام الرأي العام بأي من هذه المعلومات .
وأكدت مصادر مواكبة للملف ان "خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونياً للخط 23"، مشيرةً إلى أنّ "مجرد التزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل تحققها"، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "عملية تبادل أو تقاسم الحقول تبدأ ولا تنتهي، وخير شاهد على ذلك "حقل أفروديت" القبرصي - الاسرائيلي حيث بدأ النقاش لتقاسمه بين الجانبين عام 2012 ولا يزال مستمراً حتى اللحظة، علماً أنهما دولتان صديقتان، فكيف الحال بنقاش مماثل بين دولتين في حالة عداء؟"، وأضافت: "إذا كان هناك أمل بالتوصل الى حل قبل وصول سفينة الانتاج الى حقل كاريش بعد شهرين تقريباً، وهذا الحل الذي يسمح للبنان ببدء التنقيب جنوبا والاستفادة من الثروة النفطية لتكون عاملاً مؤثراً في إعادة الثقة الاقتصادية بلبنان، أصبح الآن هذا الأمل مفقودا بعدما تخلى لبنان عن الخط 29، لتغرق مفاوضات تحصيل الحقوق اللبنانية في نقاش حول تبادل الحقول أو تقاسمها قد يستمر عشرات السنين دون الوصول إلى نتيجة تحت وطأة المراوغة الإسرائيلية".
وكتبت" النهار":بدا لافتا ما أعلنه أمس مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان في حديث تلفزيوني حول الملف اذ توقع حسم موضوع ترسيم الحدود البحرية في غضون شهرين، كما توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان بعد شهر ونصف على أبعد تقدير وربما قبل ذلك. وأوضح حمدان أن "تقدما لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي".
وأضاف أن هوكشتاين سينقل وجهة النظر اللبنانية أيضا إلى الجانب الاسرائيلي "وإذا وجد ان هناك تسليماً بالمبادئ التي على أساسها تنطلق المفاوضات من جديد، فإنه يمكن ان يدعو إلى طاولة في الناقورة تضم الوفود الأربعة الأميركي والأمم المتحدة ولبنان والوفد الإسرائيلي".
وعمّا إذا كان هناك اجتماع سيحصل بين الرؤساء الثلاثة لحسم الموقف الرسمي اللبناني، قال "لا علم لي باجتماع محدد حتى الآن، ولكن أستطيع ان أتحدث عن موقف الرئيس بري وهو ان لدينا اتفاق إطار وعلى لبنان أن يتمسك به وبمبادئه وهذا ما تمّ إبلاغه للوسيط الأميركي وهو موافق عليه".
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