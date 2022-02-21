لبنان

بلدة قرصيتا تخسر إبنها... رحل بطريقة مؤسفة! (صورة)

Lebanon 24
21-02-2022 | 23:48
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توفي الشاب خضر محمد حسن درويش إثر سقوطه عن عُلو 5 طوابق، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
يذكر ان الفقيد من بلدة قرصيتا قضاء الضنية.
 
 
 
 
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