ميقاتي كلّف كلّاس مواكبة منتخب السلّة ووجّه دعوة للاتّحاد واللاعبين لزيارة السراي

واكب رئيس مجلس الوزراء نجيب النجاح الذي حقّقه منتخب لبنان لكرة السلّة للرجال، بعد إحرازه لقب بطولة المنتخبات العربيّة التي استضافتها قاعة نادي النصر في مدينة دبي في الإمارات العربيّة المتّحدة، وأبدى كلّ اهتمام برعاية الأنشطة الرياضيّة والشبابيّة في لبنان والخارج، وما تحقّقه من إنجازات، وتحديداً المنتخبات الوطنيّة التي تشارك في استحقاقات خارجيّة وعلى رأسها منتخب كرة السلّة بعد الإنجاز "التاريخيّ" الذي حقّقه في الإمارات العربيّة المتّحدة.

وتمنّى ميقاتي على وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس إيلاء كلّ الاهتمام لقطاعي الشباب والرياضة، وخصوصاً للمنتخبات والفرق التي تشارك في استحقاقات خارجيّة.

وكشف كلّاس لـ"النهار" أنّ الرئيس ميقاتي حمّله تحيّاته ودعمه لمنتخب كرة السلّة في مباراتيه المنتظرتين أمام منتخب الأردن في العاصمة الأردنيّة الخميس المقبل، وأمام منتخب المملكة العربيّة السعوديّة في جدّة الأحد، في إطار "النافذة الثانية" من منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ منتخبات المملكة العربيّة السعوديّة، الأردن، وأندونيسيا، ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهّلة الى نهائيّات كأس

وكان كلّاس أجرى اتّصالاً برئيس الاتّحاد اللبنانيّ لكرة السلّة والنائب الأوّل لرئيس الاتّحاد الآسيويّ أكرم حلبي، ونقل اليه تحيّات وتقدير الرئيس ميقاتي ودعوته الاتّحاد اللبنانيّ لكرة السلّة والمنتخب الوطنيّ لزيارة السراي الحكوميّ. كما اتّصل للغاية عينها برئيس لجنة المنتخبات الوطنيّة غازي بستاني ناقلاً اليه تحيّات الرئيس ميقاتي لكلّ أفراد البعثة ومتمنّياً التوفيق للاعبين بتحقيق الفوز في المباراتين المرتقبتين.