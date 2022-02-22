للمرة الأولى في لبنان… فيديو لضبع "يسرح ويمرح" من دون قتله

شهدت عكار للمرة الاولى، تصوير ضبع بدل قتله كما هو معتاد، بعد أن تابع المواطن ربيع عبد الله على الطريق الرئيسية عند مدخل بلدة دير جنين في منطقة الدريب عكار، الضبع بسيارته لابعاده عن الطريق العام ودفعه باتجاه الاراضي الحرجية والزراعية بعيدا عن الانظار. وقد بينت طريقة سير الضبع بأنه يعاني من عطب في ساقه الخلفية.
يشار الى ان ظهور الضباع في مناطق عكارية عدة شكل ظاهرة ترافقت مع الثلوج الكثيفة التي تساقطت هذا الموسم على المرتفعات الجبلية.
والمؤسف ان معظم هذه الضباع تم قتلها، الامر الذي أثار استهجان الناشطين البيئيين باعتبار ان للضبع اهمية في دورة الحياة البرية وليس مصنفا كعدو للانسان، وحضوره مهدد مجددا بالانقراض.
لأول مرة في #عكار يتم تصوير ضبع، وليس قتله كما هو معتاد، على الطريق الرئيسية عند مدخل بلدة دير جنين في منطقة الدريب عكار. فقد قام المواطن ربيع عبدالله بمتابعة ضبع مصاب بساقه الخلفية بسيارته لإبعاده عن الطريق العام ودفعه باتجاه الأراضي الحرجية والزراعية بعيداً عن الأنظار. pic.twitter.com/B6tSosxC2f
— mohamad osman (@mohamadosman888) February 21, 2022
لأول مرة في #عكار يتم تصوير ضبع، وليس قتله كما هو معتاد، على الطريق الرئيسية عند مدخل بلدة دير جنين في منطقة الدريب عكار. فقد قام المواطن ربيع عبدالله بمتابعة ضبع مصاب بساقه الخلفية بسيارته لإبعاده عن الطريق العام ودفعه باتجاه الأراضي الحرجية والزراعية بعيداً عن الأنظار. pic.twitter.com/B6tSosxC2f