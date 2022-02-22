جلسة الكهرباء الى الاسبوع المقبل في انتظار الانتهاء من اعادة درسها وتعديلها

يعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الطاقة وليد فياض عند الرابعة بعد ظهر اليوم ثم يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء، لبحث الخطة التي وضعها وزير الطاقة لقطاع الكهرباء، بعد تعديل فقرات فيها، بطلب من رئيس الحكومة.

ومن المقرر ان يتم في اجتماع اللجنة الذي دعي اليه ١١ وزيرا درس كل بنود الخطة، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وفي المعلومات انه بعد انتهاء اللجنة الوزارية من درس الخطة، ربما في جلسة اليوم او بعد عقد اجتماعات اخرى، في حال الضرورة، سيدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لاقرار الخطة.