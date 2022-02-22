سجال عالي النبرة بين المساعدين القضائيين والمحامين

يدور سجال عالي النبرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات الواتساب بين المساعدين القضائيين من جهة وعدد من المحامين " المنزعجين" من إعتكاف هؤلاء المساعدين المستمر لغاية اليوم الثلاثاء ضمناً، وهو إعتكاف يُرجح أن يكون " قابلاً للتمديد"، وبالتالي شلّ العمل الإداري في العدليات بشكل كلي، ما يحول دون إتمام المحامين للإجراءات والملفات المتعلقة بموكليهم.

وعلى هذه الخلفية السجالية، يتصرّف المساعدون القضائيون وفق المثل القائل "لو الجمل شاف حردبّتو كان وقع وفكّ رقبتو"، متسائلين " لماذا لم نسمع صوت هؤلاء المحامين إعتراضاً يوم نفذوا إعتكافهم مدةً تخطت الأربعة أشهر؟