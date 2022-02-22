لبنان

"لائحة ثانية" للمجتمع المدني في كسروان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2022 | 01:50
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تجري تحضيرات جدية لتشكيل لائحة انتخابية للمجتمع المدني في "دائرة جبيل- كسروان" لتكون في مواجهة لائحة النائب نعمت افرام التي ترفع العنوان نفسه لناحية التغيير والثورة والاصلاح.

وتقول المصادر "ان القيمين على اللائحة الجديدة يحاولون التواصل مع الوزير السابق زياد بارود ومع شخصيات كسروانية اخرى مستقلة من اجل تأمين القدرة على استقطاب الرأي العام ومواجهة لائحة افرام ومنافسته على نفس الفئة الشعبية".

وفي المعلومات فان بارود لم يحسم بعد خياره النهائي سواء بالترشّح أو عدمه، ولا يعطي جواباً حاسماً ، لكنّ الثابت أن أرقامه متقدمة عن الدورة الماضية .

المصدر: لبنان 24

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