قريباً.. الحريري يلتقي مسؤولاً "رفيع المستوى"

كشفت المعلومات أنّ مسؤولاً رفيع المستوى في "تيّار المستقبل" سيعقدُ اجتماعاً مع الرئيس سعد الحريري خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك للتباحث في بعض الملفات من بينها الترشيحات الانتخابيّة التي سيتقدّم بها مُقرّبون من التيار.

وأوضحت مصادر "لبنان24" إنّ "اجتماع هذا المسؤول مع الحريري سيُحدّد الوِجهة التي يُمكن للتيار أن يرسو عليها بشأن الانتخابات، وذلك عبر دعم مرشحين في مختلف المناطق، شرط ألّا يكونوا باسم التيار".