لبنان

"حراك المتعاقدين": تعيين معلمة قرب منزليها مخالف للقيم التربوية

Lebanon 24
22-02-2022 | 01:38
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استغرب "حراك  المتعاقدين" في بيان تلبية "طلب معلمة بنقلها إلى مركزي عمل قريبين من منزليها الأول في بيروت والثاني في الجنوب".
 
وقال:" نتفهم أن يطلب أستاذ نقله، لكن أن يعين قرب منزلين فهذا مخالف للأخلاق والتربية والدين والقيم التربوية، لأنه يأتي على حساب معلمين متعاقدين لهم كبرياء عائلات تستحق العيش بكرامة".
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