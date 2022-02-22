"حراك المتعاقدين": تعيين معلمة قرب منزليها مخالف للقيم التربوية

استغرب "حراك المتعاقدين" في بيان تلبية "طلب معلمة بنقلها إلى مركزي عمل قريبين من منزليها الأول في بيروت والثاني في الجنوب".



وقال:" نتفهم أن يطلب أستاذ نقله، لكن أن يعين قرب منزلين فهذا مخالف للأخلاق والتربية والدين والقيم التربوية، لأنه يأتي على حساب معلمين متعاقدين لهم كبرياء عائلات تستحق العيش بكرامة".