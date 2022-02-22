في إقليم الخروب.. نائب "عم بخبّص"

وأردفت: "هناك سؤال يُطرح أيضاً: هل يسعى هذا النائب لزيادة الحاصل الانتخابي للائحة حزبه من دون الاكتراث لإمكانية حصول منطقته على نائب خلال الانتخابات الحالية؟".

ويتّضح من حركة هذا النائب السابق أنه يريدُ قطعَ الطريق أمام أي مرشح قويّ في منطقته قد ينضم إلى اللائحة التي يشكلها حزبه السياسي، وذلك من أجل طرح نفسه من جديد للانتخابات.وترى أوساطٌ سياسية أن ما يقوم به هذا النائب السابق يندرجُ في إطار سعيه للقول بأنه موجود و"لا بديل لي الآن"، وتضيف: "المشكلة في ما إذا كان هذا النائب "عم بخبّص" بعيداً عن رأي قيادته السياسية التي تسعى للفوز لا الخسارة في إقليم الخروب، لأن ما يقوم به سيؤدي إلى خسارة حكماً لمقعد انتخابي يرتبط بالطائفة السنيّة".