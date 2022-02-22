عبدالله: لن تخيفنا المحاور والشعارات الإلغائية

تاريخنا وتضحياتنا وشهداؤنا،
والمبادئ التي تربينا عليها،
وفكر المعلم الذي يتجذر فينا ،
سلاحنا في وجه كل محاولات التطويق والتشويه والاستهداف.
لن تخيفنا لا المحاور ،
ولا الشعارات الألغائية ،
موقفنا الوطني السيادي لن نساوم عليه،
والحكم يبقى للناس في صناديق الأقتراع !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 22, 2022
تاريخنا وتضحياتنا وشهداؤنا،
والمبادئ التي تربينا عليها،
وفكر المعلم الذي يتجذر فينا ،
سلاحنا في وجه كل محاولات التطويق والتشويه والاستهداف.
لن تخيفنا لا المحاور ،
ولا الشعارات الألغائية ،
موقفنا الوطني السيادي لن نساوم عليه،
والحكم يبقى للناس في صناديق الأقتراع !