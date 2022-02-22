لبنان

عبدالله: لن تخيفنا المحاور والشعارات الإلغائية

Lebanon 24
22-02-2022 | 01:56
A-
A+
Doc-P-921352-637811175287773136.jpg
Doc-P-921352-637811175287773136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "تاريخنا وتضحياتنا وشهداؤنا، والمبادئ التي تربينا عليها، وفكر المعلم الذي يتجذر فينا، سلاحنا في وجه كل محاولات التطويق والتشويه والاستهداف. لن تخيفنا لا المحاور، ولا الشعارات الإلغائية، موقفنا الوطني السيادي لن نساوم عليه، والحكم يبقى للناس في صناديق الإقتراع".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2022-02-22
04:30 | 2022-02-22
04:19 | 2022-02-22
04:15 | 2022-02-22
04:13 | 2022-02-22
04:13 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website