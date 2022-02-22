عبدالله: لن تخيفنا المحاور والشعارات الإلغائية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "تاريخنا وتضحياتنا وشهداؤنا، والمبادئ التي تربينا عليها، وفكر المعلم الذي يتجذر فينا، سلاحنا في وجه كل محاولات التطويق والتشويه والاستهداف. لن تخيفنا لا المحاور، ولا الشعارات الإلغائية، موقفنا الوطني السيادي لن نساوم عليه، والحكم يبقى للناس في صناديق الإقتراع".

تاريخنا وتضحياتنا وشهداؤنا،

والمبادئ التي تربينا عليها،

وفكر المعلم الذي يتجذر فينا ،

سلاحنا في وجه كل محاولات التطويق والتشويه والاستهداف.

لن تخيفنا لا المحاور ،

ولا الشعارات الألغائية ،

موقفنا الوطني السيادي لن نساوم عليه،

والحكم يبقى للناس في صناديق الأقتراع ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 22, 2022