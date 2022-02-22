أمرٌ غير محسوب.. هكذا سيتأثر لبنان بأزمة أوكرانيا!

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" أن "الضغط على أسعار النفط عالمياً هو الذي ساهم بارتفاع أسعار المحروقات في لبنان اليوم"، وأضاف: "التوتر القائم في العالم بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا انعكس تماماً على النفط، ما ترك آثاراً واضحة في لبنان الذي تتأثر تسعيرة المحروقات فيه مباشرة بالأسعار العالمية وأيضاً بسعر الدولار".

ولفت أبو شقرا إلى أنّ "الشركات تسعى لتأمين البنزين للسوق بشكل مستمر"، مؤكداً وجود مخزونٍ كافٍ من تلك المادة، وقال: "هناك شركات تنتظر تفريغ باخرة بنزين بعد الانتهاء من تخليص معاملاتها القانونيّة".

وفي ما خصّ توفر مادة المازوت، أعرب أبو شقرا عن تعجبه من عدم توفر تلك المادة الحيوية في السوق على الرغم من أن سعرها بات 100% بالدولار الأميركي، وقال: "السوق بحاجة تماماً للمازوت خصوصاً أن مولدات الكهرباء تعمل باستمرار لمد المواطن بالتغذية".

وأردف: "العجب الكبير هو أن المنشآت النفطية التابعة للدولة تفتح أبوابها يوماً واحداً في الأسبوع الأمر الذي يشكل ضغطاً هائلاً على الأسواق".

وختم بالقول: "نطالبُ بأن تكون البضاعة متوفرة بأسرع وقت ممكن وهذا أمرٌ ضروري".