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لبنان
لرعايتها جرحى التليل...سفير لبنان في الامارات كرم ادارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية!
Lebanon 24
22-02-2022
|
02:28
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أقام سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، في مقر السفارة في أبوظبي، حفل تكريم لإدارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية وطاقمها الطبي والتمريضي، وخصوصا مركز الحروق في المدينة، وذلك لشكرهم ومن خلالهم شكر دولة الإمارات لحسن رعايتها للجرحى اللبنانيين الذين استضافتهم إثر تفجير التليل في عكار آب الماضي.
حضر الاحتفال وزير دولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خليفة شاهين المرر، وفي مقدمة المكرمين المدير التنفيذي للعمليات في شركة صحة الدكتور مروان الكعبي، والرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي الدكتور ناصر عماش.
وألقى السفير دندن كلمة أثنى خلالها على جهود كل العاملين في مركز الحروق بالمدينة وحسن العناية الطبية والصحية والنفسية للجرحى اللبنانيين، كما أشاد "بالتضامن الذي لقيه هؤلاء الجرحى وأهاليهم من قبل أبناء الجالية اللبنانية الذين قدموا لهم الدعم الأسري، وكانوا مثالا يحتذى في الوقوف إلى جانب إخوانهم اللبنانيين في كل الأزمات والملمات".
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