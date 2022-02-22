لبنان

مأساة... هذا ما حصل داخل "شاليه" في نهر الكلب!

Lebanon 24
22-02-2022 | 03:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة رجل اثر حريق إندلع داخل احد الشاليهات في منطقة نهر الكلب.
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة .
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