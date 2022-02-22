لبنان

مكتب فادي علامة يعلّق على زيارة الحلبي لمدراس ساحل المتن الجنوبي غدا

Lebanon 24
22-02-2022 | 03:33
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أعلن المكتب الإعلامي لعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور فادي علامة، في بيان، "تلقينا بالكثير من الترحيب والإيجابية إعلان وزير التربية القاضي عباس الحلبي عن نيته القيام بجولة ميدانية في المدارس والمؤسسات التربوية في ساحل المتن الجنوبي نهار غد الأربعاء. الزيارة المعلن عنها تأتي بعد عدد من اللقاءات التنسيقية التي قمنا بها والفاعليات التربوية والاجتماعية في المنطقة للوزير وفريق عمله بهدف دعم القطاع التربوي الرسمي في الضاحية الجنوبية والسعي لرفع مستواه أكثر وأكثر".
 
اضاف البيان: "وإذ نرحب بالوزير الحلبي الذي يظهر الكثير من المهنية والمناقبية والإرادة للعمل ، فإننا نتمنى من المديرين والأساتذة مواكبة الزيارة كما يجب ورفع الصوت خلال اللقاء المفتوح مع معاليه بالهواجس والمشاكل اللوجستية والمالية التي تؤثر سلبا في تطور التعليم الرسمي من واقع الأبنية والتجهيزات إلى البدلات المادية والأجور المدفوعة التي فقدت قيمتها في ظل الأزمة الحالية وتقديم الإقتراحات التي قد تساعد في هذا المجال، كلنا أمل أن تشكل هذه الزيارة فرصة لمعاينة المشكلات التي تحول دون تطور المدرسة الرسمية، وتؤسس  لمرحلة جديدة من العمل التربوي الموجه من الوزارة قائمة على الدراسة والتخطيط بمنهجية علمية واضحة وتعاون بين جميع المعنيين بهدف تحقيق النمو والإزدهار المطلوب في المدرسة الرسمية التي تعتبر حاجة أساسية في مجتمعنا".
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