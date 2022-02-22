لبنان

ميقاتي اجتمع بقرم.. وهذا ما قاله الأخير عن رفع أسعار الاتصالات

Lebanon 24
22-02-2022 | 03:32
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم في السراي الحكومي صباح اليوم، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.

 
 

الوزير قرم

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي اعلن اثر اللقاء: بحثنا في تفعيل القانون رقم ٤٣١/ ٢٠٠٢ للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات، ومجلس إدارة "ليبان تليكوم." وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي.

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال: "ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء. أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن القرار سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة."

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