بسبب فاتورة خيالية للترويقة... محضر ضبط لصاحب المطعم! (صورة)

نظمت وزارة الاقتصاد بمؤزارة دورية من الامن العام اللبناني محضر ضبط ب"ربح غير مشروع " لصاحب مطعم فول في مدينة صور وذلك اثر عرض احد الزبائن قيمة فاتورة لـ"ترويقة" في المطعم المذكور بلغت ٥٤٥ الف ليرة لبنانية.وبعدما ابدى صاحب المطعم تجاوبا واستعدادا لاعادة النظر بالاسعار وقع على المحضر.