لبنان

قطاع جديد في دائرة الخطر... هل يصدّر الذهب في لبنان الى الخليج؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 03:55
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طالب نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان في تصريح اليوم "الحكومة مجتمعة بأن تعمل على دعم قطاع الصناعات الصغرى للحرفيين والصناعيين من قبل صندوق النقد الدولي لما لهذه المهنة من أهمية كبيرة وهي ثروة وطنية تعزز الاقتصاد والصناعة في لبنان بعد المشاكل الاقتصادية التي يعانيها التجار خصوصا في ارتفاع الدولار هذا ما يهدد مصالح الصناعيين والعائلات اللبنانية التي تعمل في هذا القطاع".
 
وطالب كذلك، المؤسسات الدولية بـ"مساعدة هذا القطاع المثمر والمهم للمحافظة على وجودها لأنها أصبحت في دائرة الخطر".

وقال كورديان: "إن أصحاب هذه المهنة يعانون اليوم من وجع كبير لجهة تصريف الإنتاج إلى الدول العربية والخليجية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية".

وتمنى على الحكومة "الإسراع في معالجة الوضع مع هذه الدول الصديقة التي كانت إلى جانب لبنان واللبنانين دائما".
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