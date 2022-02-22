توقيف شخص ومداهمة منزله في طرابلس... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش أوقفت المدعو "م.ق" بالقرب من مدرسة الايمان في محلة ابي سمراء وتم اقتياده الى التحقيق، بتهمة الاشتباه بإرتباطه بالارهاب.



كما تم مداهمة منزله في منطقة التبانة سوق الخضار في طرابلس.