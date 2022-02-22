لبنان

توقيف شخص ومداهمة منزله في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش أوقفت المدعو "م.ق" بالقرب من مدرسة الايمان في محلة ابي سمراء وتم اقتياده الى التحقيق، بتهمة الاشتباه بإرتباطه بالارهاب.

كما تم مداهمة منزله في منطقة التبانة سوق الخضار في طرابلس.
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