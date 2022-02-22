سرقة 4 شبكات كهرباء في اقليم الخروب

يتواصل مسلسل سرقة شبكات الكهرباء في اقليم الخروب، وكان آخر فصولها عددا من السرقات في بلدات المنطقة.



فقد تعرضت شبكة محطة ضخ مياه بلدة حصروت للسرقة، كذلك شبكة محطة الكسارة في بلدة الجية، وشبكة محطة فرنسوا القزي ايضا في الجية، ومحطة رأس ليلى في بلدة البرجين، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها لملاحقة الفاعلين.