لبنان

ابراهيم امين السيد: الانتخابات المقبلة بمثابة حرب تموز سياسية

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:32
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 أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد ان "الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية ، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لاسرائيل واميركا".

وقال خلال لقاء سياسي نظمه الحزب  في حسينية بلدة العين في البقاع الشمالي في ذكرى الشهداء القادة، في حضور فاعليات سياسية وحزبية وبلدية: "الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون".

واشار إلى أن "المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص،  بين الخمسين والمئة دولار"، مشددا على أن "منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن احد من ان يسيىء اليه بهذه الطريقة".

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