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لبنان
عون بحث مع وزير الخارجية التطورات السياسيّة الراهنة
Lebanon 24
22-02-2022
|
04:49
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعرض معه للتطورات السياسية والدبلوماسية الراهنة.
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