لبنان

عون بحث مع وزير الخارجية التطورات السياسيّة الراهنة

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:49
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعرض معه للتطورات السياسية والدبلوماسية الراهنة.
 
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