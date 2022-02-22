أطلق النار على نفسه في البيسارية... إليكم التفاصيل

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو اسماعيل شرف الدين (67 عاما) اطلق النار على نفسه في منطقة البيسارية، مما ادى الى اصابته اصابة خطرة.

وتم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة.