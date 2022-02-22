لبنان

أطلق النار على نفسه في البيسارية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:54
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو اسماعيل شرف الدين (67 عاما) اطلق النار على نفسه في منطقة البيسارية، مما ادى الى اصابته اصابة خطرة.
وتم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة.

البيسارية

اطلق النار

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