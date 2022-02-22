الخوري بحث مع سفير الأرجنتين التعاون القضائي



بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع سفير الأرجنتين لدى لبنان موريسيو آليس خلال لقاء في وزارة العدل موضوع التعاون القضائي بين البلدين والتحضيرات الجارية لتوقيع إتفاقيتين في هذا المجال.