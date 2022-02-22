لبنان

الخوري بحث مع سفير الأرجنتين التعاون القضائي

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:57
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بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع سفير الأرجنتين لدى لبنان موريسيو آليس خلال لقاء في وزارة العدل موضوع التعاون القضائي بين البلدين والتحضيرات الجارية لتوقيع إتفاقيتين في هذا المجال.
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22/02/2022 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24

هنري الخوري

موريسيو آليس

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