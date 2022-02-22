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لبنان
أوضاع "الترابة" و"الوَرق" بين بوشكيان وياسين!
Lebanon 24
22-02-2022
|
05:00
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عقد وزيرا الصناعة جورج بوشكيان والبيئة ناصر ياسين اجتماعا قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة، مع وفد من نقابة أصحاب الصناعات الورقية برئاسة رئيس النقابة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، وتم البحث في تحديد حجم استخدام هذا القطاع المخلفات الورقية الناجمة عن جمع النفايات،، وذلك بناء لعمل اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة لتحديد المواد المسموح إعادة تصديرها لعدم امكانية تدويرها. ومهمة اللجنة وضع آلية لتحديد المواد المسموح إعادة تصديرها لعدم امكان تدويرها في سبيل تنشيط الاقتصاد الدائري والاستخدام المستدام للموارد.
وكان الوزيران بوشكيان وياسين عقدا اجتماعا مع ممثلي شركات الترابة السوداء والبيضاء والجفصين العاملة في لبنان بيار ضومط وطلعت اللحام وجيمي بو هارون ونتالي الخوري، وبحثوا في وضع آلية لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022 الذي وافق فيه على عرض وزارتي الصناعة والبيئة لواقع شركات الترابة في لبنان، وتم الاتفاق على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة لوضع الآلية المطلوبة.
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