هذا ما سيعلنه تيار "المستقبل" في جبل لبنان

تتحضر منسقية تيار "المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي، اليوم، لإصدار تعميم جديد يتعلق بالانتخابات النيابية، إذ سيتم الاعلان فيه الالتزام بقرارات الرئيس سعد الحريري لجهة عدم تبني أي حراك انتخابي واستعمال اسم تيار "المستقبل" في أي تحرّك مهما كان.

وبحسب معلومات "لبنان24"، سيؤكد التعميم على أنّه لن يتم طرح أو تبني اسم أي مرشح مهما كان خصوصاً من المنظمّين داخل التيار، كما سيشدّد على أن لا علاقة له بأي شخصية تطرح نفسها على أنها مرشحة من قبل "ألمستقبل".

وهذه الخطوة مماثلة تماماً لتعميم صدر عن منسقية التيار في البقاع، يوم أمس، وقد تتكرر في أكثر من منطقة.