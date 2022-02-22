لبنان

مسيّرة للعدو الاسرائيلي وبالونات حرارية.. خرق للطيران المعادي في اجواء عدد من المناطق

Lebanon 24
22-02-2022 | 05:33
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اطلقت قوات العدو الاسرائيلي طائرة مسيرة نوع "سكاي لارك"، ولوحظ ان الطائرة المذكورة تحلق بشكل دائري وعلى علو منخفض من داخل الأراضي المحتلة فوق محلة المطلة خراج بلدة الخيام قضاء مرجعيون، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
كما أفادت معلومات انّ طيران العدو الحربي يطلق بالونات حرارية في أجواء المنطقة الحدودية.
 
ويسجل منذ الساعة الثانية عشرة والثلث من بعد ظهر اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.
 
كما يسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة صيدا، وصور والقطاعين الغربي والاوسط، على علو منخفض خارقا جدار الصوت في أجواء البلدات والقرى الجنوبية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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