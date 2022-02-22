ميقاتي: للسعودية مكانة مميزة ونعتزّ بتاريخ من العلاقات الثنائيّة

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر" تويتر": "إن المملكة العربية السعودية التي تحتفل اليوم بذكرى تأسيسها، لها في وجدان كل مسلم وعربي، مكانة مميزة، ونحن نعتز بتاريخ من العلاقات التي جمعت بلدينا وبوقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان ودعمه. نهنئ المملكة قيادة وشعبا في هذا اليوم ونتمنى لها دوام التقدم والازدهار والريادة".