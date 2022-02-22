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لبنان
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة
Lebanon 24
22-02-2022
|
05:52
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات جاء فيها: "بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة مروحين الجنوبية".
"وبتاريخ 22/2/2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: العمرا، حولا، عرب اللويزة، مركبا ويارون".
"وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 22، 23 و24/2/2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الصاروخية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
"وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24،23،22،21 و 28/2/2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
كما "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 19/2/2022 ولغاية 28/2/2022 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقتي: السمرلاند - الجناح وثكنة سعيد الخطيب - حمانا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
كذلك" ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 31/1/2022 ولغاية 25/2/2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".
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