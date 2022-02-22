سلسلة لقاءات لميقاتي.. البحث شمل ملفات مختلفة و"الاتصالات" في الطليعة

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم، وفي هذه السياق إجتمع مع وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.

كما إجتمع مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي أعلن اثر اللقاء: "بحثنا في تفعيل القانون رقم 431/ 2002 للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات، ومجلس إدارة "ليبان تليكوم". وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي".

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال: "ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء. أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان الذي أعلن إثر اللقاء: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وناقشنا بعض الأمور المستجدة وشؤون منطقة عكار وحاجاتها الانمائية والخدماتية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وأبدى الرئيس ميقاتي تعاونه في هذا الشأن للتخفيف عن المواطنين قدر الإمكان.

ورداً على سؤال عن امكان ترشحه للانتخابات قال: "لن نترك ساحتنا، وهناك واقع موجود ولا يمكن التخلي عن ناسنا وشعبنا، وبالنسبة لي وللعشائر العربية، فنحن نمشي بما تقتضيه مصلحة لبنان واستقلاله ووجوده، فخيارنا هو الدولة وسيادة هذا البلد".

لقاءات نيابية

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق ميشال فرعون وتم خلال اللقاء بحث أمور انمائية وصحية.

كما إستقبل النائب السابق اميل رحمة الذي أعلن إثر اللقاء: "بحثنا في الأوضاع العامة، والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وأبدى الرئيس ميقاتي ارتياحه للمسار الذي تسلكه والأمور تتجه نحو الايجابية".

وأثنى رحمة على جو التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يريح البلد.

وتطرق للجولة التي قام بها على المرجعيات السنية اثر تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي وقال: "لقد زرت أيضاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسمعت منه كلاماً رائعاً، فهو ليس مرجعية سنية فقط بل مرجعية وطنية".

اضاف: "لقد أعطى الرئيس ميقاتي اليوم صورة بأنه رئيس حكومة كل لبنان وهذا امر مفيد في هذه الأيام الصعبة، وهو مدرك لصعوبة الأمور ويود مغالبتها. وختم: بأن الانتخابات ستحصل وهي مطلب داخلي وخارجي".

تأسيس المملكة العربية السعودية

كذلك، كتب رئيس مجلس الوزراء عبر موقع "تويتر": "إن المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى تأسيسها، لها في وجدان كل مسلم وعربي،مكانة مميزة باحتضانها القبلة الشريفة وسائر الاماكن المقدسة. كما تمثل بالنسبة الى اللبنانيين الأخ والسند والعضد،ونحن نعتز بتاريخ من العلاقات التي جمعت بلدينا وبوقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان ودعمه ومساعدته في حل أزماته الكثيرة.نهنئ المملكة قيادة وشعبا في هذا اليوم المميز ونتمنى لها دوام التقدم والازدهار والريادة".