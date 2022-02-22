لبنان

بيان عن دار الفتوى بخصوص الانتخابات: التعاطي ينحصر في التوجيه نحو اختيار الافضل

Lebanon 24
22-02-2022 | 06:05
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أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، "أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة"، مشددا على ان "الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على اخر ولا دعم للائحة على أخرى بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية".   
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