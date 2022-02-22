لبنان

موقف قطري لافت حول دعم لبنان بالطاقة... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 05:59
A-
A+
Doc-P-921459-637811320317032805.jpg
Doc-P-921459-637811320317032805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي إنّ "قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال".

وأشار الكعبي في مؤتمر صحفي إلى أنّ "بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين".
 

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-22
07:08 | 2022-02-22
06:58 | 2022-02-22
06:42 | 2022-02-22
06:34 | 2022-02-22
06:28 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website