موقف قطري لافت حول دعم لبنان بالطاقة... ماذا في التفاصيل؟

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي إنّ "قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات الطاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال".



وأشار الكعبي في مؤتمر صحفي إلى أنّ "بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين".