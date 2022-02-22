تغريدة لجميل السيّد عن فاتورة الإنترنت... هذا ما قاله

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

"وزيـر الإتـصـالات:سيتوقف القطاع إلا إذا صارت تنحسب فاتورة إنترنت أوجيرو على سعر ٣٩٠٠ ليرة/$أما فاتورة الخليوي فالثلثيْن بال$ والباقي لبناني!معاليك،هيدي ما بتمرق هيك!بدك عدل؟!يللي فاتورته حتى ٣٠$، بتبقى على ١٥٠٠ ليرة،وكل شيء فوق ٣٠$ بيدفعها ب$!وما فيك تساوي الفقير بالغني".