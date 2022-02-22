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لبنان
تغريدة لجميل السيّد عن فاتورة الإنترنت... هذا ما قاله
Lebanon 24
22-02-2022
|
06:28
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
"وزيـر الإتـصـالات:
سيتوقف القطاع إلا إذا صارت تنحسب فاتورة إنترنت أوجيرو على سعر ٣٩٠٠ ليرة/$
أما فاتورة الخليوي فالثلثيْن بال$ والباقي لبناني!
معاليك،
هيدي ما بتمرق هيك!
بدك عدل؟!
يللي فاتورته حتى ٣٠$، بتبقى على ١٥٠٠ ليرة،
وكل شيء فوق ٣٠$ بيدفعها ب$!
وما فيك تساوي الفقير بالغني".
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