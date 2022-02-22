لبنان

جعجع يرّد بتغريدة: "كان الأصح أن يقول إنّها حرب تحرير سياسية"

Lebanon 24
22-02-2022 | 06:34
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
 
"لفتني اليوم قول أحدهم أن "الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية".

كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية.

وتابع: "لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا".

والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحا شرعيا ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين".
 
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