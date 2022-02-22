جعجع يرّد بتغريدة: "كان الأصح أن يقول إنّها حرب تحرير سياسية"

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على تويتر قائلاً:

"لفتني اليوم قول أحدهم أن "الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية".كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية.وتابع: "لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا".والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحا شرعيا ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين".