جعجع يرّد بتغريدة: "كان الأصح أن يقول إنّها حرب تحرير سياسية"

لفتني اليوم قول أحدهم أن "الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية".
كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية.
وتابع: "لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا".
والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحا شرعيا ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) February 22, 2022
لفتني اليوم قول أحدهم أن "الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية".
كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية.
وتابع: "لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا".