عون: ما يُقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحاً

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الاسلامية وحوار الأديان، الشيخ محمد حسين الحاج مع وفد من المجمع، اطلعه على النشاطات التي يقوم بها في اطار العمل الاسلامي المسيحي في المجتمع والحوار بين الاديان.

وأكّد عون أمام الوفد أنّ "ما يُقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحاً والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته".