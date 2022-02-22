مولوي مهنئا السعودية في يوم تأسيسها: سارعي للمجد والعلياء

منذ تأسيسها وهي متجذرة في قلوب العرب والمسلمين رايةً للحق وعنواناً للكرامة. يبقى"الأخضر الخفّاق" رمزاً للشرعية العربية. دام العز والنصر للقادة الأبطال. تجمعنا أصولنا وقيمنا وأخلاقنا. 🇱🇧🇸🇦
"سارِعي للمَجدِ والعلياء"#تأسيس_المملكة_العربية_السعودية
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 22, 2022
منذ تأسيسها وهي متجذرة في قلوب العرب والمسلمين رايةً للحق وعنواناً للكرامة. يبقى"الأخضر الخفّاق" رمزاً للشرعية العربية. دام العز والنصر للقادة الأبطال. تجمعنا أصولنا وقيمنا وأخلاقنا. 🇱🇧🇸🇦
"سارِعي للمَجدِ والعلياء"#تأسيس_المملكة_العربية_السعودية