لبنان

مولوي مهنئا السعودية في يوم تأسيسها: سارعي للمجد والعلياء

Lebanon 24
22-02-2022 | 07:26
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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على" تويتر" قائلاً: "منذ تأسيسها وهي متجذرة في قلوب العرب والمسلمين راية للحق وعنوانا للكرامة. يبقى"الأخضر الخفاق" رمزا للشرعية العربية. دام العز والنصر للقادة الأبطال. تجمعنا أصولنا وقيمنا وأخلاقنا. سارعي للمجد والعلياء".

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