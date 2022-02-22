حادثة قبرشمون الى الواجهة.. ما الجديد؟

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج الى 8 آذار المقبل محاكمة 20 متهماً في "حادثة قبرشمون" التي وقعت في الثلاثين من شهر حزيران من العام 2019 وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، أثناء زيارة كان يقوم بها الوزير السابق جبران باسيل للمنطقة.

وتقرر إرجاء الجلسة لإبلاغ أحد المتهمين أصولاً موعد الجلسة التي حضرها المحامي حمادة حمادة عن 12 متهماً، كما حضر المحامي فادي أبو خالد عن باقي المتهمين.

ووقعت حادثة قبرشمون في 30 حزيران 2019، وذهب ضحيتها عنصران في الحزب "الديمقراطي اللبناني"، اثر إطلاق النار على موكب وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب في حزيران 2019، والتي أدت الى مقتل القياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني سامر أبو فراج ورامي سلمان وإصابة آخرين.