لبنان

مسيرةٌ تجوبُ شوارع بيروت.. ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
22-02-2022 | 07:58
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ مسيرة سيّارة انطلقت من منطقة الطريق الجديدة باتجاه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تضامناً مع اللواء عماد عثمان.
 
ويشارك في المسيرة عشرات الشبان الذين جابوا شوارع بيروت عبر دراجاتهم الناريّة. 
 
 
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